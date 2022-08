Zürich: Wegen Zusammenarbeit mit «Pro Life» – Farbanschlag auf Helsana-Filiale

1 / 3 Aktivistinnen und Aktivisten besprühten in der Nacht auf den Montag eine Helsana Filiale am Central. Barrikade.Info «Barrikade.Info» bekannte sich auf ihrer Webseite zu der Aktion. Barrikade.Info Finanzielle Vorteile bei einem Verzicht auf Abtreibungen?! Gahts no?!» stand auf einem Plakat, neben der Farbe. Barrikade.Info

Seit längerer Zeit kooperiert die Helsana mit der Anti-Abtreibungsorganisation «Pro Life Schweiz». Mitglieder können zehn Prozent Rabatt auf Zusatzversicherungen erhalten, wenn sie eine «freiwillige Verzichtserklärung» unterzeichnen, in der sie sich dazu verpflichten, nicht abzutreiben.

In der Nacht auf den Montag wurde deshalb das Schaufenster einer Helsana-Filiale am Central besprüht. «Finanzielle Vorteile bei einem Verzicht auf Abtreibungen?! Gahts no?!» schrieben die Aktivistinnen auf ein Plakat neben den Sprühereien. Barrikade.Info bekannte sich zur Protestaktion. Auf ihrer Webseite schreiben sie: «In der Nacht auf den 29. August haben wir der Helsana Filiale am Central deshalb einen Besuch abgestattet.» Die Stadtpolizei Zürch hat keine Kenntnis über den Vorfall, wie sie auf Anfrage von 20 Minuten mitteilte.

Bereits 2003 wurde die Zusammenarbeit öffentlich, wie die NZZ schreibt. Seit einigen Tagen wird sie in den Medien und der Politik erneut diskutiert. Auch die SP-Frauen zeigten sich empört und haben einen offenen Brief an die Krankenkasse verfasst. Darin steht: «Das Recht auf Abtreibung ist ein Grundrecht, für das Generationen von Frauen in der Schweiz und auf der ganzen Welt gekämpft haben und immer noch kämpfen». Die Helsana unterstütze eine Bewegung, die dieses Grundrecht und damit auch die physische und psychische Gesundheit von Frauen direkt angreife. Im Brief fordern sie dazu auf jegliche Zusammenarbeit mit der Anti-Abtreibungsorganisation zu beenden.

Die Idee scheint in der Branche verbreitet zu sein. Auch die CSS hat in der Vergangenheit mit «Pro Life» kooperiert. Wie sie selbst auf Twitter schreiben, haben sie jedoch alle Geschäftsbeziehungen mit der Organisation per Ende 2021 gestoppt.

Bist du oder ist jemand, den du kennst, ungeplant schwanger geworden? Hier findest du Hilfe: Beratungsstellen nach Region Appella, Telef on- und Onlineberatung Fachstelle Kindsverlust, Beratung während Schwangerschaft, Geburt und erster Lebenszeit Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143