SRF-«Arena» : «Wegen zwei verdammten Mails» – SP-Badran zofft sich mit Journalist Markus Somm

Die Corona-Leaks waren Thema in der SRF-Sendung «Arena». Dort gerieten sich Journalist Markus Somm und SP-Nationalrätin Jacqueline Badran in die Haare.

Jacqueline Badran teilt gegen Markus Somm aus. SRF

Darum gehts In der SRF-«Arena» haben sich SP-Nationalrätin Jacqueline Badran und «Nebelspalter»-Chefredaktor Markus Somm eine hitzige Debatte geliefert.

Sollte Berset von den Corona-Leaks gewusst haben, müsse er laut Somm zurücktreten.

Badran bezeichnete Somms Argumente als ein «Sammelsurium von Unterstellungen, aufgrund von verdammten zwei Mails».

Zum ersten Mal hat eine Vertreterin der SP-Spitze öffentlich Stellung zu den mutmasslichen Corona-Leaks aus dem Departement von Gesundheitsminister Alain Berset Stellung genommen. In der SRF-Sendung «Arena» gerieten sich SP-Nationalrätin Jacqueline Badran und «Nebelspalter»-Chefredaktor Markus Somm in die Haare.



Es sei «skandalös, wie systematisch und regelmässig Informationen ausgetauscht wurden», so der Vorwurf von Somm. Es handle sich um einen schwerwiegenden Fall grossen Ausmasses. Der Bundesrat sei wegen der vorzeitigen Veröffentlichungen von vertraulichen Informationen im «Blick» unter Druck gesetzt worden. «Sollte Berset davon gewusst haben, muss er gehen. Bundesräte mussten schon wegen weniger gravierender Vorwürfe zurücktreten», so der Journalist.



Er dürfte damit auf den Rücktritt der FDP-Bundesrätin Elisabeth Kopp verwiesen haben, die 1988 wegen einer angeblichen Amtsgeheimnisverletzung zurücktrat. Sie wurde jedoch später vom Bundesgericht freigesprochen.

«Wie kommst du eigentlich dazu, als seriöser Journalist so etwas zu sagen?» Jacqueline Badran an die Adresse von Markus Somm

SP-Nationalrätin Badran war mit dem Votum von Somm gar nicht einverstanden. «Wie kommst du eigentlich dazu, als seriöser Journalist so etwas zu sagen?», teilte Badran aus. Das sei ein «Sammelsurium von Unterstellungen, aufgrund von verdammten zwei Mails», so die Zürcherin weiter.



Sie sei nicht hier, um Alain Berset in Schutz zu nehmen, er habe das auch gar nicht nötig. Sie sei in der «Arena», um «Vorverurteilungen zu verhindern». Das würde sie auch tun, wenn man den ehemaligen SVP-Bundesrat Ueli Maurer vorverurteilt hätte, sagt die SP-Nationalrätin. Es sei laut ihr noch nicht einmal sicher, ob mit diesen Mails überhaupt eine Amtsgeheimnisverletzung begangen worden sei. «Wir haben es hier mit einer Kampagne gegen Berset und die SP zu tun», ist sich Badran sicher.

«Du willst doch bloss alles vernebeln» Markus Somm wirft Badran Ablenkungstaktik vor

Im Verlauf der hitzigen Debatte fragte Moderator Sandro Brotz, ob Badran auch schon etwas «geleakt» habe. «Nicht mit Absicht», lautet ihre Antwort. Es sei jedoch möglich, dass ihr in einem Gespräch mal etwas «herausgerutscht» sein könnte.



Somm wirft ihr daraufhin vor, sie wolle bloss alles «vernebeln». Daraufhin schaltet die SP-Nationalrätin wieder in den Angriffsmodus. «Du bist nur hässig, weil man dir nie etwas leakt», wirft sie Somm an den Kopf. Das wiederum lässt der Journalist nicht auf sich sitzen: «Es geht hier gar nicht um die Medien, sondern um deinen Bundespräsidenten, das ist das Problem.»

