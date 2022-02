Phase der Normalisierung : Wegfall aller Massnahmen – Drücken die Kantone jetzt auf die Bremse?

Der Bundesrat hat am Mittwoch in Aussicht gestellt, dass bereits am 17. Februar fast alle Corona-Massnahmen aufgehoben werden könnten. GDK-Generalsekretär Michael Jordi plädiert für schrittweise Lockerungen.

Darum gehts In der Schweiz könnten am 17. Februar fast sämtliche Corona-Massnahmen fallen.

Davor warnt nun Michael Jordi, Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren.

Er plädiert dafür, dass die Massnahmen erst abgeschafft werden, wenn die täglichen Fallzahlen den Höhepunkt überschritten haben.

Seit Donnerstag sind die Homeofficepflicht und die Kontaktquarantäne aufgehoben. An der Medienkonferenz vom Mittwoch sprach Bundespräsident Ignazio Cassis von einem «Freudentag» und vom Eintritt in eine neue Phase der Normalisierung.



Gesundheitsminister Alain Berset präsentierte zwei Varianten, die bis am 9. Februar bei den Kantonen in die Konsultation gehen werden. Sollte die erste Variante umgesetzt werden, fallen in der Schweiz bereits am 17. Februar auf einen Schlag fast alle Corona-Massnahmen . Darunter etwa die Zertifikatspflicht für Restaurants, Veranstaltungen oder Freizeit- und Kulturbetriebe und die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr, in Läden und in allen anderen öffentlich zugänglichen Innenräumen. Sollte die epidemiologische Lage am 16. Februar noch zu unsicher sein, befürwortet der Bundesrat ein schrittweises Vorgehen bei den Lockerungen.

GDK-Generalsekretär will schrittweise Öffnung

Die Entwicklung der epidemiologischen Lage liefere zwar gute Gründe für Optimismus, aber mit Blick auf die hohe Positivitätsrate und der daraus folgenden hohen Dunkelziffer bei den gemeldeten Fällen sei Vorsicht geboten, mahnt Michael Jordi, Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), gegenüber «SRF»: «Aus unserer Sicht müssen die bestätigten Fälle sowie die der Zahl der Hospitalisationen jeden Höhepunkt überschritten haben und nachhaltig sinken, bevor die Aufhebung weiterer Schutzmassnahmen beschlossen werden sollte», so Jordi. Das könne zwar durchaus in den nächsten Wochen schon geschehen, jedoch solle die Öffnung schrittweise und kontrolliert erfolgen.



Dass die Kontaktquarantäne aufgehoben worden ist, hat auch Auswirkungen auf das Contact Tracing der Kantone. Jordi geht davon aus, dass die Kapazitäten zurückgefahren werden. Es gehe nun um einen geordneten Übergang. Das berge jedoch auch ein gewisses Risiko. «Wir wollen sicherstellen, dass wir Infektionsherde, sofern sie wieder entstehen sollten, orten und zurückverfolgen können», sagt der GDK-Generalsekretär zu «SRF». Der Pandemie-Verlauf sei immer noch sehr schwer vorherzusagen. «Die Kantone werden maximal flexible Strukturen brauchen, bei der Ausbruchsbekämpfung, beim Impfen und beim Testen», so Jordi.

Besondere Lage gilt weiterhin

In der Schweiz gilt weiterhin die besondere Lage. Das bedeutet, dass der Bundesrat über Kompetenzen verfügt, die normalerweise bei den Kantonen liegen. Jordi verweist darauf, dass nicht der Bundesrat allein über die Aufhebung der besonderen Lage bestimmen könne: «Er ist auch an die Einschätzung der WHO gebunden.»



Die Schweiz befinde sich noch immer in einer unsicheren Zeit, die bis in den nächsten Herbst und Winter hinein dauern werde. Deshalb brauche es laut Jordi Instrumente, damit Bund und Kantone intervenieren können. Die Verordnung zur besonderen Lage werde aber an Wert verlieren und vielleicht sogar aufgehoben. «Dies bedeute aber nicht, dass sie als Definition einer Situation weltweit einfach für beendet erklärt werden kann», sagt der GDK-Generalsekretär.

