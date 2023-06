Cherson: Weggespülte Minen – nach dem Staudammbruch lauert überall Gefahr

Am Dienstag gab es eine Explosion beim Kachowka-Staudamm in der Südukraine. Während den Kampfhandlungen der letzten Monate wurde das Gebiet auch vermint – nun wurden viele Sprengsätze weggespült.

Die Wassermassen fluteten die flache Region am Dienstag, nachdem der Staudamm gebrochen war.

Darum gehts Am Dienstag brach der Kachowka-Staudamm im Süden der Ukraine und überschwemmte grosse Gebiete rund um Cherson.

Das erhöht auch das Unfallrisiko durch Minen im überschwemmten Gebiet.

Auch wird es dadurch schwieriger, die Minen zu orten und zu räumen.

Im Gebiet um Cherson gibt es der ukrainischen Regierung zufolge viele Minen, die sich nach dem Staudammbruch im Flutgebiet befinden. Auf Anfrage von 20 Minuten erklären Experten des Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD), wie sich das auf die Minen in der Region und damit die Risiken für die Bevölkerung und Minenräumung auswirkt.

Unfallrisiko erhöht sich durch Minen in zuvor sicheren Gebieten

Durch die Überschwemmungen könnten sich Minen und andere Kampfmittel verschieben, so das GICHD. Häufig würden sie dann in Gebiete geschwemmt, in denen zuvor keine Gefahr durch Minen bestand, wodurch sich das Unfallrisiko erhöhe. Selbst wenn die Minen an Ort und Stelle blieben, könnten Markierungen und Warnschilder weggeschwemmt werden, wodurch nicht mehr ersichtlich sei, dass es sich um eine Gefahrenzone handle.

Rotes Kreus warnt: «Wissen nicht mehr, wo die Gefahr ist»

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat nach der teilweisen Zerstörung des Dammes in der Ukraine auf die katastrophalen Auswirkungen hingewiesen. «Wir wussten, wo die Gefahren waren», sagte Erik Tollefsen, Leiter der Abteilung für Waffen-Belastung beim IKRK, am Mittwoch. «Nun wissen wir es nicht mehr. Alles, was wir wissen, ist, dass sie irgendwo flussabwärts sind.»

Dies sei sehr beunruhigend sowohl für die betroffene Bevölkerung als auch «für all diejenigen, die kommen, um zu helfen». Tollefsen äusserte sich anlässlich der Präsentation einer mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) entwickelten Drohne. Diese kann Minen und Sprengstoffreste wegen der davon ausgehenden Wärme lokalisieren. Eines Tages könnte sie in der Ukraine eingesetzt werden.

Das IKRK habe mehrere Monate bei Minenräumarbeiten in der Ukraine geholfen, Minenfelder kartiert und markiert sowie Training und Ausrüstung bereitgestellt. «Nun wurde all das hinweg gespült», sagte er. Antipersonenminen und Antipanzerminen wie die TM-57 seien nun an unbekannten Orten verteilt.

Verschobene Minen zu finden, ist schwieriger

Wenn Minen und andere Kampfmittel von ihrer ursprünglichen Position verschoben würden, führe das sowohl bei der Vermessung des Geländes und der Ortung der Minen als auch bei der anschliessenden Räumung zu Problemen.

«Wenn Minen während eines Konflikts taktisch platziert werden, folgt die Platzierung in der Regel einer bestimmten Logik. Die Verschiebung ihrer Position aufgrund von Überschwemmungen folgt dieser Logik nicht und macht die Minenräumung komplizierter.»

«Wenn Minen während eines Konflikts taktisch platziert werden, folgt die Platzierung in der Regel einer bestimmten Logik.» Experte des GICHD

Dadurch sei es schwieriger, das Ausmass der Kontamination zu bestimmen, und die Minen könnten sich dann über ein grösseres Gebiet erstrecken. Der Aufwand und die benötigten Ressourcen, damit das Land für die sichere Nutzung durch die Zivilbevölkerung freigegeben werden könne, würden dadurch vergrössert.

Minensuchgeräte können die Minen nicht mehr orten