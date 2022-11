Miracle (10) hilft ihrer Mutter, Baby zur Welt zu bringen

USA : Wehen der Mutter setzen zu früh ein – Miracle (10) wählt Notruf und wird zur Heldin

Am 22. Oktober begannen bei Viola Fair aus Jennings in Missouri (30) die Wehen. Das Baby wollte nicht mehr warten, bis die Mutter im Kreisssaal gebären konnte. Kurzerhand nahm die Tochter von Viola Fair, Miracle (10), das Telefon in die Hand und wählte die Notrufnummer. «Hallo, ich glaube, meine Mutter hat Wehen», sagte sie zum Diensthabenden der Notrufzentrale, Scott Stranghoener, in einem aufgezeichneten Anruf, wie das Newsportal Today schreibt.