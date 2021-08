Pilot reduzierte Flughöhe : Wehen in 8500 Metern – Afghanin bringt bei Landung Baby zur Welt

Bei einer Afghanin setzten während des Evakuationsfluges von Katar nach Deutschland die Wehen ein. Der Pilot liess das Flugzeug absinken, um die Gesundheit der Frau nicht zu gefährden – nach der Landung gebar sie mit Hilfe von Militärärzten ein Mädchen.

U.S. Army via AFP

An Bord einer C-17 Globemaster der US Air Force begannen bei einer hochschwangeren Afghanin die Wehen.

In einem Tweet vom Sonntagmorgen beschrieb das US Air Mobility Command den Vorfall. Die Mutter habe – ausgelöst auch durch den niedrigen Kabinendruck – während des Fluges von einer Basis im Mittleren Osten nach Ramstein Wehen bekommen. «Der Flugzeugkommandant entschied, die Flughöhe zu reduzieren, um den Luftdruck in der Kabine zu erhöhen, um den Zustand der Mutter zu stabilisieren und ihr Leben zu retten», schreibt die Air Force. Nach der Landung seien Angehörige der 86ten Medical Group der Luftwaffe an Bord gekommen und hätten das Mädchen im Frachtraum zur Welt gebracht. «Baby und Mutter wurden in ein nahes Spital gebracht und sind wohlauf», heisst es weiter.