Jetzt gehts los. Der Anlass findet in Horgen statt, aber ohne Publikum. Präsident Urs Rohner begrüsst die Teilnehmer via Stream. Die Coronavirus-Situation ist für die Credit Suisse gewissermassen von Vorteil: Normalerweise können die Aktionäre an der Generalversammlung persönlich ans Mikrophon treten und ihren Ärger ausdrücken. Als Schutzmassnahme ist es den Aktionären dieses Jahr nicht erlaubt, vor Ort zu erscheinen. Sie werden von einem sogenannten Independent Proxy vertreten. Damit sind die Manager der Grossbank der Frustration der Aktionäre, die mit der Leistung des Unternehmens eher unzufrieden sein dürften, weniger ausgesetzt als in einem normalen Jahr.