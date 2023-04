Schweizer Musiker: «Weibliche Vorbilder fehlen» – Andryy zur Frauenquote an den Swiss Music Awards

Andryy ist für seinen ersten Swiss Music Award in der Kategorie «SRF3 Best Talent» nominiert.

Am 17. Mai könnte Andri Jucker alias Andryy in der Kategorie «SRF3 Best Talent» seinen ersten Swiss Music Award abräumen. Das Voting startet heute. Die Nomination sorgt beim 29-Jährigen schon jetzt für schlaflose Nächte. «Ich überlege mir, was ich sagen soll, falls ich gewinne oder was ich anziehen soll. Auf sicher wird es eine spannende Erfahrung, mit all den grossen Musiker und Musikerinnen den Abend zu verbringen. Ich freue mich sehr», erzählt er.