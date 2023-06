Weibliches Krokodil legt befruchtetes Ei – ohne Männchen

Spitz- oder Amerikanische Krokodile leben in Süd- und Mittelamerika sowie in Mexiko und können bis zu sieben Meter lang werden.

Zoowärter hatten entdeckt, dass ein Amerikanisches bzw. Spitzkrokodil, das seit 16 Jahren im Parque Reptilania in der Puntarenas-Provinz in Costa Rica lebt, in seinem Gehege 14 Eier bewachte. Und obwohl das Tier, das mit zwei Jahren in den Zoo kam, dort nie mit einem männlichen Tier Kontakt hatte, waren sechs der Eier befruchtet und eines enthielt den voll ausgebildeten Fötus eines Tieres.