Krieg in der Ukraine – Weichen russische Agenten die Verteidigung von Kiew auf?

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski warnte in einer Ansprache in der Nacht auf Freitag vor russischen Saboteuren.

Am Freitag werden Kämpfe in der Nähe der russischen Hauptstadt Kiew gemeldet.

Von ukrainischer Seite heisst es, russische Agenten würden hinter den Linien der Verteidiger operieren. Am Donnerstag um 1 Uhr Ortszeit (Mitternacht in der Schweiz) warnte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in einer Ansprache vor «feindlichen Sabotagegruppen» in der Hauptstadt Kiew. Er forderte die Bevölkerung auf, vorsichtig zu sein und sich an die Ausgangssperre zu halten.