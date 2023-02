Julian Naglesmann: Bayern-Trainer rastet nach Pleite aus

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat nach der 2:3-Pleite gegen Gladbach komplett die Nerven verloren. Wie die «Bild» berichtet, marschierte der 35-Jährige unmittelbar nach Spielende im Borussia-Park in Richtung Schiedsrichterkabine. «Das ist doch ein Witz, will der mich verarschen oder was?», soll Nagelsmann gerufen haben.

Notbremse gegen Upamecano

Was war passiert? Schon nach acht Minuten hatte Schiedsrichter Tobias Welz Bayern-Verteidiger Upamecano wegen einer Notbremse vom Platz gestellt (siehe Video oben). Der Franzose hatte Gladbach-Stürmer Pléa minimal an der Schulter berührt – ein sehr harter Entscheid. Obwohl der VAR die Szene nochmals überprüfte, blieb die Rote Karte bestehen.

Wenig später pochte Nagelsmann an der Pressekonferenz, das Thema nicht zu gross zu machen. «Natürlich habe ich mich in der Mixed Zone aufgeregt. Aber bitte nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen», bat der Bayern-Trainer. «Es gibt Emotionen in diesem Sport, davon lebt er auch. Es ist nicht alles richtig, was ich sage oder von mir gebe. Deshalb nicht 18 Nachfragen und nicht auf jedes Titelblatt bitte.»