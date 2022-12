Für Michelle Hunziker wird Weihnachten eine «grosse Challenge»

In einem Interview mit «Gesichter & Geschichten» sprach sie über die Vorfreude und die anstehenden Festtage.

Das Jahr 2022 war für Michelle Hunziker kein einfaches. Besonders an der Liebesfront ging es bei der TV-Grösse turbulent zu und her. Kein Wunder, dass sich die 45-Jährige für die anstehenden Festtage nur eines wünscht: Zeit und Harmonie mit ihren Liebsten. Doch dies sei in der Patchworkfamilie Hunziker-Trussardi-Ramazzotti alles andere als einfach, wie sie im Gespräch mit G&G-Moderatorin Jennifer Bosshard (29) verrät.