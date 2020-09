Ein Leser-Reporter war verwundert, als er in einer Aldi-Filiale ein Gestell mit Weihnachtsgebäck entdeckte. Dies sei nicht unüblich, gibt der Detailhändler an.

1 / 8 Ein Leser-Reporter staunte, als er in einer Aldi-Filiale das Weihnachtssortiment entdeckte. Leser-Reporter Es werden Spekulatius, Panettone und Lebkuchen angeboten. Schoggichläuse folgen wohl erst später. (Symbolbild) KEYSTONE Draussen sieht es momentan aber doch gar noch nicht so winterlich aus. KEYSTONE

Darum gehts Ein Leser-Reporter hat bei Aldi eine grosse Auswahl an Weihnachtsgebäck entdeckt.

Dieser findet den Zeitpunkt etwas verfrüht.

Aldi gibt an, das Sortiment immer nach den Kundenbedürfnissen zu richten.

Kaum hat der Sommer sich verabschiedet und der Herbst färbt die ersten Blätter gelb, schon kommen die Detailhändler mit Weihnachtsangeboten um die Ecke. Ein Leser-Reporter war verwundert, als er in einer Aldi-Filiale einem Regal gegenüberstand: «Mehr Weihnachten» heisst es darüber in geschwungener weisser Schrift auf braunem Grund. Angeboten werden Leckereien und Gebäcke, die typischerweise zu Weihnachten serviert werden. Weihnachtsverrückte finden im Aldi unter anderem Spekulatius, Panettone oder auch Lebkuchen in unterschiedlichster Ausführung. Der frühe Zeitpunkt, der für die Auslage gewählt wurde, dürfte viele Kunden irritieren. «Weihnachten schon Anfang September?», fragte sich denn auch der Leser-Reporter.

Bei Coop in Luzern zeigt sich ein ähnliches Bild, wie ein Augenschein vor Ort zeigte. Zum Zeitpunkt der Recherche konzentrieren sich die Angebote in erster Linie auf Wild, welches im Moment Hochkonjunktur hat. Auch Weihnachtsgebäck kommt beim Detailhändler jedoch nicht zu kurz. Es werden Lebkuchen und Pfeffernüsse in einer grossen Ausstellung angeboten. Coop verzichtet dabei allerdings bisher auf grosse Marketingplakate, die auf die Weihnachtsangebote hinweisen.

«Es gibt ein Kundenbedürfnis»

«Bei unserer Sortimentsgestaltung – sowohl bei den dauerhaft verfügbaren Artikeln wie auch bei gewissen Saisonartikeln – orientieren wir uns stets am Kundenbedürfnis», teilt Aldi auf Anfrage in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Das Weihnachtssortiment werde gestaffelt in den Verkauf gebracht. Gestartet wird dabei mit dem Herbstgebäck. So kämen im Laufe der Saison weitere Produkte wie beispielsweise Adventskalender dazu. Weiter teilt Aldi mit, dass die Kundschaft die Saisonangebote schätze und die Nachfrage entsprechend gut sei.

Ähnlich sieht die Situation bei Coop aus. Melanie Grüter, Mediensprecherin bei Coop, gibt an, dass man jedes Jahr zur gleichen Zeit mit dem Verkauf von Herbstgebäck starte. Auch die Corona-Krise habe diesbezüglich keine Anpassungen erforderlich gemacht. Für Coop sei es wichtig, dass die Kundschaft die Wahlfreiheit habe und so früher oder später Herbst- und Weihnachtsspezialitäten einkaufen könne.

Die Verkaufszahlen zeigten, dass es ein Kundenbedürfnis gebe und die Nachfrage stimme. Grüter sagt weiter, dass gegen Ende Oktober die ersten Vor-Adventsartikel wie Schoggichläuse und Weihnachtsguetsli in den Verkaufsstellen folgen. Kurz vor dem ersten Advent werde das Sortiment auf alle beliebten Weihnachtsartikel ausgeweitet. Je näher die Festtage rücken, desto grösser werde das Angebot.

«Bei Coop Bau+Hobby bieten wir ab Mitte Oktober Weihnachtsartikel wie Christbaumkugeln, Weihnachtsfiguren und Festtagsbeleuchtung an», so Grüter. Mitte November würden die Weihnachtsbäume folgen.

Mall und Emmen-Center bereiten sich vor

Auch in der Mall of Switzerland laufen bereits die ersten Weihnachtsvorbereitungen. So wird die geplante Dekoration Ende November erstrahlen, wie Marie-Christine Schwegler, Marketing Associate der Mall, auf Anfrage mitteilt. Ausserdem sei eine grosse Kürbisausstellung geplant, die anschliessend den Übergang zur Adventszeit einläuten soll. Einzelne Mieter seien bereits mit der individuellen Dekoration beschäftigt. Es gebe für die Mieter keine Vorgaben, zu welchem Zeitpunkt sie mit den Dekorationsmassnahmen starten sollen, so Schwegler weiter. Als Vermieter freue es die Mall, wenn sich die Geschäfte auf die Weihnachtszeit vorbereiten und den Kunden eine tolle Weihnachtsstimmung bieten. Somit werde ein stimmiges Einkaufserlebnis ermöglicht.