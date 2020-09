Grund: Die fehlenden Erfahrungen mit Veranstaltungen mit grossen Menschenmengen in Zeiten von Corona.

Glühwein, Feuerschalen, ein grosser Tannenbaum und dekorierte Essens- und Verkaufsstände – das begeistert Besucher in der Adventszeit jeweils auf dem Sechseläutenplatz. Doch dieses Jahr wird es das Zürcher Weihnachtsdorf nicht geben. Das haben die Organisatoren am Montag bekannt gegeben. «Nach langem Ringen müssen wir schweren Herzens unsere diesjährige Ausgabe absagen», sagt eine Sprecherin.

Angesichts weiterhin steigender Fallzahlen und der fehlenden Erfahrung mit Veranstaltungen mit grossen Menschenmengen in Zeiten von Corona sei es ihnen nicht möglich, den Markt dieses Jahr durchzuführen. «Wir sind sehr traurig und fokussieren unsere Arbeit auf das Jahr 2021.»

«Markt ist ein wichtiger Magnet»

Anfang September tönte es noch optimistischer. Beim Verein Weihnachten in Zürich hiess es, dass derzeit nicht die Rede davon sei, dass einer der Märkte abgesagt werde. «Wir sind überzeugt, dass es auch dieses Jahr Märkte in der Stadt geben wird», sagte Sprecher Stephan Dubi. Die Frage sei nur, in welcher Form diese stattfinden würden. Denkbar seien etwa grössere Abstände zwischen den Ständen, Masken, Plexiglas und weitere Hygienemassnahmen.