Quartalszahlen : Weihnachtsgeschäft beschert Apple erneut Rekordumsatz

Dank dem iPhone 13 und trotz der Pandemie kann Apple für das vierte Quartal einen Umsatz 124 Milliarden Dollar vermelden.

Getty Images via AFP/Spencer Platt

Der US-Technologiekonzern Apple hat einen Rekordumsatz von 124 Milliarden Dollar im vergangenen Quartal vermeldet. «Trotz der Pandemie haben wir die höchsten Einnahmen in der Geschichte von Apple erzielt», sagte Firmenchef Tim Cook am Donnerstag. Umsatzzuwächse habe es in allen Produktkategorien ausser bei den iPads gegeben. Grund dafür waren demnach Lieferengpässe. Die Apple-Aktie stieg im elektronischen Handel nach Börsenschluss um mehr als vier Prozent.