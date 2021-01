Ein Achtjähriger erlitt bei einem Unfall am Sonntag in der Türliackerstrasse in Bürglen TG schwere Kopfverletzungen.

Die Stimmung ist bedrückt an der Türliackerstrasse in Bürglen TG, wo am Sonntagnachmittag ein achtjähriger Bub bei einem Sturz schwer verletzt wurde. Grund war ein missglückter Sprung des Achtjährigen. Mit zwei anderen Buben sei er mit dem Kickboard am Spielen gewesen, als es zum Unfall kam.