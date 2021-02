Gestohlen wurden die Pakete in Konstanz und Umgebung. Auch Weihnachtsgeschenke sind deshalb nicht angekommen, wie auf Social Media zu lesen ist.

Paketboten haben in den letzten Wochen diverse Päckli gestohlen.

Es wird einer dreistelligen Zahl an gestohlenen Paketen gerechnet.

In Konstanz sind in den letzten Monaten vermehrt ausgelieferte Pakete verschwunden.

Seit vergangenem Herbst sind in Konstanz (D) und Umgebung diverse Paketsendungen nicht bei Empfängern angekommen, obwohl diese von den Lieferanten als zugestellt angegeben wurden. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und stiess auf eine Bande von Päckli-Dieben. «Es ergab sich der Verdacht, dass eine 30-jährige Disponentin eines Zustelldienstes ihre Mitarbeiter dazu angestiftet hatte, Pakete, die von anderen Zustellfirmen im Bereich von Wohnhäusern abgelegt worden waren, zu stehlen», teilte das Polizeipräsidium Konstanz am Donnerstagmittag mit. Zwei Päckli-Verteiler und die Disponentin wurden Anfang Woche von den Ermittlungsbehörden befragt, ein 46-jähriger Zusteller sitzt seither in Haft. Die drei Tatverdächtigen sind bei einem Subunternehmen angestellt, dass Pakete im Auftrag eines Dienstleisters ausliefert.