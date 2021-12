Weihnachtswunder gesucht : Was ist das Schönste, das dir 2021 passiert ist?

Warst du dieses Jahr in einer Notsituation – und jemand hat dir geholfen? Hast du von einer (fremden) Person Unterstützung oder ein Geschenk erhalten? Oder warst du gar selbst jemandes Engel? So oder so: Wir suchen eure Weihnachtswunder!