Weil am Rhein (D): Senior jagt Einbrecher mit Bratpfanne in die Flucht

Im Seniorenwohnheim an der Stettinger Strasse in Weil am Rhein betrat ein Unbekannter ungefragt mehrere Wohnungen.

Ein 86-jähriger Senior in Weil am Rhein erhielt am vergangenen Montag ungebetenen Besuch.

Ein 86-jähriger Senior in Weil am Rhein hat mit der Hilfe einer Bratpfanne einen mutmasslichen Einbrecher verjagt.

Am vergangenen Montag klingelte kurz nach zwölf Uhr ein unbekannter Mann an der Wohnung in der Seniorenanlage des 86-Jährigen. Der Mann öffnete die Tür und der Unbekannte sei direkt in die Wohnung eingetreten und habe sich in dieser umgesehen.