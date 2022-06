1 / 3 Securitas-Mitarbeitende arbeiten in vielen Badis im Kanton Zürich als Lebensretter oder Bademeister. Stadt Zürich Das Sicherheitspersonal verfügt ebenfalls über ein Brevet der SLRG (Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft) und eine Ausbildung in Erste Hilfe. Sportamt Basel Ab nächstes Jahr soll es neu eine Fachrichtung der Lehre Betriebsunterhalt EFZ geben. Die Lernenden kümmern sich um Badeanlagen, Eisanlagen, Rasensport und Hallensport. 20min/Community

Darum gehts

Pünktlich zum Sommerstart fehlen in 20 Badeanstalten im Kanton Zürich Bademeister und -meisterinnen. Und weil für die meisten Badis eine Anpassung der Öffnungszeiten oder gar eine Einstellung des Betriebs überhaupt nicht infrage kommen, haben die Schwimmbäder nun Mitarbeitende der Securitas AG engagiert, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Das Sicherheitspersonal sei bestens für die Aufgabe vorbereitet – denn es verfüge ebenfalls über ein Brevet der SLRG (Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft) und eine Ausbildung in Erster Hilfe.

Mit dem Einsatz der Securitas-Mitarbeitenden habe man wohl eine zufriedenstellende Lösung gefunden, glaubt Unternehmenssprecher Niels Stokholm. Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» erklärt er, dass zwar die meisten Sicherheitsmitarbeitenden Aufsichtsdienste durchführen würden, in einigen Schwimmbädern aber auch als Bademeister zum Einsatz kämen und die Hauptverantwortung über den Betrieb hätten. Sie verfügen laut Stokholm über zusätzliche spezifische Ausbildungen für Badeaufsichts- oder Bademeisterdienste. Mit diesen Kompetenzen überträfen sie die Anforderungen des Bademeisterverbandes.

Der Bademeister-Job ist nicht mehr attraktiv

Den Grund für den aktuellen Personalmangel in den Badis sieht Daniel Tanner, Gesellschaftsvorsteher der Stadt Wädenswil, in der Corona-Pandemie. Viele Bademeister und -meisterinnen haben sich womöglich in den letzten zwei Jahren umorientiert, nachdem Hallen- und Freizeitbäder über lange Zeit geschlossen waren, meint Tanner.

Anders ist die Meinung in den Gemeinden. Die Anzahl Bewerber und Bewerberinnen sei in den letzten Jahren stark rückläufig und nicht erst seit Corona, heisst es. Neben einer guten physischen Kondition und schwimmerischen Fähigkeiten werden auch technische Fähigkeiten verlangt. So sei das Badeaufsichtspersonal auch etwa für die Wasseraufbereitung oder für die Haustechnik verantwortlich – das alles, bei einem Einstiegslohn von rund 4700 bis 5000 Franken. Nicht zuletzt: Sie arbeiten am Wochenende, bei Feiertagen oder bei Traumwetter.