Oder mehr Geld für Mieter?: Weil Benzin teurer ist – Autofahrer sollen weniger Steuern bezahlen

Die FDP will die Energiekosten beispielsweise mit der Senkung der Mehrwertsteuer senken.

Die SVP will, dass Autofahrerinnen und Autofahrer höhere Abzüge bei der Bundessteuer tätigen können als ÖV-Nutzende.

Autofahrende und ÖV-Pendelnde können zurzeit bei der Bundessteuer jährlich maximal 3000 Franken für den Arbeitsweg abziehen. Die SVP hält dies aufgrund der gestiegenen Benzinpreise für unfair. Sie fordern deshalb, dass Autofahrende nun doppelt so hohe Abzüge geltend machen können. «Man muss jetzt handeln. Denn Arbeiter, die auf ihr Auto angewiesen sind, haben viel höhere Ausgaben als ÖV-Nutzer», sagt SVP-Nationalrat Walter Wobmann. Um diesen Missstand so schnell wie möglich aufzuheben, habe die Bundeshausfraktion der SVP verschiedene Vorstösse dazu eingereicht. Bestenfalls sollen die Vorstösse an der Sondersession nächste Woche behandelt werden.