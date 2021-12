Nach «Rust»-Interview widmet Hilaria Baldwin ihrem Alec einen Instagram-Post

1 / 9 In einem berührenden Instagram-Beitrag schreibt Hilaria Baldwin (37) Worte der Aufmunterung an ihren Ehemann Alec Baldwin (63). Instagram/hilariabaldwin Der hatte am Donnerstag ein Interview mit dem Nachrichtensender ABC und sprach dort über den Tag, an dem Halyna Hutchins starb. Screenshot/ABC News «Mein Alec, ich bin hier, um deinen Schmerz zu heilen, so gut ich kann. Ich bleibe bei dir», schreibt die Mutter von Baldwins sechs Kindern, nur wenige Tage nach dem emotionalen Auftritt ihres Mannes. Instagram/hilariabaldwin

Darum gehts Am 21. Oktober erschoss Schauspieler Alec Baldwin während der Dreharbeiten des Westerns «Rust» versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (42).

In einem Interview mit dem US-Fernsehsender ABC vom 2. Dezember äusserte sich der 63-Jährige zu dem Unfall.

Nur wenige Tage später meldet sich auch seine Frau Hilaria (37) zu Wort – mit einem emotionalen Statement auf Instagram.

Hilaria Baldwin steht hinter ihrem Ehemann Alec Baldwin – auch nach seinem ersten Interview über den tragischen Tod von Halyna Hutchins am Set von «Rust». Für ein Nachmittags-Special des US-amerikanischen Nachrichtensenders ABC sprach der 63-Jährige vergangenen Donnerstag über den Unfall, bei dem er die 42-Jährige Kamerafrau versehentlich erschoss.

Nur wenige Tage nach dem Interview meldet sich Baldwins Frau nun auf Instagram zu Wort. «Dieser Moment hat sich in mein Hirn eingebrannt – Fotografen, die dich umzingeln und deinen Schmerz dokumentieren, während du mit mir telefonierst», so Hilaria. Weiter habe die 37-Jährige grosse Bedenken gehabt, was den TV-Auftritt ihres Mannes betrifft: «Ich hatte Angst, dass du dich öffnest, weil ich gesehen habe, wie dein Geist zerbrochen ist und wie deine Seele leidet.»

«Da sucht wohl jemand das Rampenlicht»

Die sechsfache Mutter sei überaus stolz auf ihren Mann, dass er sich trotzdem dazu bereit erklärt habe, ein Interview zu geben, in dem er offen über den schlimmen Unfall spricht. Sie selbst hätte dies wohl nicht gewollt: «Ich habe meine Stimme in diesem gigantischen Medientrubel verloren. Ich habe aufgehört, zu sprechen und meine Stimme zu nutzen, weil ich Angst hatte.» Zuletzt findet sie noch ein paar liebevolle Worte für ihren Mann: «Mein Alec, ich bin hier, um deinen Schmerz zu heilen, so gut ich kann. Ich bleibe bei dir.»

Doch Hilarias emotionaler Post kommt nicht bei allen gut an: «Anscheinend war Halynas Tod nur ein kurzfristiger Einbruch in Hilarias Leben. Jetzt postet sie wieder fleissig Selfies und präsentiert ihren teuren Weihnachtsschmuck. Sogar Kylie Jenner zeigt mehr Respekt», beschwert sich eine Nutzerin auf Twitter und spielt damit auf die Astroworld-Tragödie an. Ein weiterer User klagt: «Da sucht wohl jemand das Rampenlicht.»