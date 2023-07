Gossau: Gülle verunreinigt Bach – Hundert tote Fische

In Gossau verunreinigte Gülle einen Bach. Schuld war ein nicht korrekt geschlossener Abzweighahn.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, trug am Mittwoch ein 63-jähriger Landwirt mit einem Schlauchsystem Gülle aus. Aufgrund eines nicht korrekt verschlossenen Abzweighahns der unterirdischen Bodenleitungen lief die Gülle aus und floss über die abfallende Strasse. Dort gelangte sie in einen Schacht und anschliessend in den Tobelbach.