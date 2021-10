Fabio Quartararo ist neuer MotoGP-Weltmeister.

Der Franzose Fabio Quartararo (Yamaha) hat sich beim Motorrad-Grand-Prix im italienischen Misano vorzeitig den WM-Titel in der MotoGP gesichert. Da WM-Rivale Francesco Bagnaia (Ducati) aus Italien bei dem Rennen am Sonntag in Führung liegend stürzte und ausschied, reichte Quartararo ein vierter Platz. Damit ist dem Franzosen zwei Rennen vor Saisonende der Titel nicht mehr zu nehmen.

Lüthi enttäuscht

Tom Lüthi holte derweil in der Moto2 zwei WM-Punkte. Das Rennen verlief für den 35-Jährigen enttäuschend. Beim GP in Misano fuhr der Berner auf den 14. Rang. In der Quali raste er noch auf Startplatz 11. Es war Lüthis zweitbeste Ausgangslage in diesem Jahr. Den Sieg holte sich der Pole-Mann Sam Lowes aus Grossbritannien vor Augusto Fernandez aus Spanien.