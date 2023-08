USA: Weil die Polizei ihn einsperrte, ist Obdachloser jetzt Millionär

Ryan Partridge klagte gegen die zuständigen Behörden und erwirkte in zwei verschiedenen Urteilen, dass diese ihm 2,5 Millionen (etwa zwei Millionen Franken) US-Dollar bezahlen muss.

Ryan Partridge (37) ist vollständig erblindet, nachdem er sich in Einzelhaft beide Augäpfel auskratzte. Er leidet an Schizophrenie.

Ryan Partridge wurde vor sechs Jahren von der Polizei festgenommen und in eine Zelle gebracht. Der damals 31-jährige Obdachlose hatte einen anderen Obdachlosen angegriffen. Die Vorgänge im Gefängnis sollten ihm Jahre später zu sehr viel Geld verhelfen.

Der heute 37 Jahre alte Mann leidet an Schizophrenie, wie mehrere englische Medien berichten. Laut CBS News habe er während der Einzelhaft gedacht, die CIA befähle ihm, seine Augäpfel auszukratzen. Als Folge davon ist Partridge heute vollständig blind. Auch hatte er Angst davor, vergiftet zu werden, weswegen er seine Medikamente nicht einnehmen wollte. «Ich erinnere mich, dass sie mich fragten, ob ich Medikamente wolle. Ich wusste nicht wofür, und ich vertraute niemandem», sagte er gegenüber CBS News.

Behörden missachteten psychische Verfassung

Ryan Partridge verklagte 2017 den damaligen Sheriff von Boulder County, Joe Pelle, und 21 weitere Personen - darunter die Gefängnisverwaltung, Hilfssheriffs und Wachtmeister des Gefängnisses sowie andere Gefängnismitarbeiter. In seiner Klage behauptete er, die Behörden hätten wissen müssen, dass so etwas passiert.

Seine Anwälte argumentierten laut «Denver7», dass das Gefängnis seine psychische Gesundheit unbeachtet liess und der Vorfall hätte verhindert werden können. Zwei Urteilssprüche spülen Partridge nun insgesamt 2,5 Millionen US-Dollar auf sein Konto. In einem ersten Urteil ging es um übermässige Gewaltanwendung der Polizeibeamten, was die Behörden 325’000 US-Dollar kostete.

Behörde ist sich keiner Schuld bewusst



David Lane, der Anwalt, der Partridges Familie vertrat, sagte: «Wir hoffen, dass dieser Vergleich dem Sheriff von Boulder und den Strafverfolgungsbehörden überall signalisiert, dass es sie Millionen von Dollar kosten wird, wenn sie die schwerwiegenden psychiatrischen Bedürfnisse der Insassen ignorieren.» «Das Einzige was sie Ryan Partridge angetan haben, als er sich in einem psychotischen Zustand befand, war, ihn zu tasern, zu schlagen und wieder in seine Zelle zu stecken.»