Schaffhausen: Polizist rettet Handy aus eiskaltem Rhein

Kurzerhand sprang einer der Polizisten bei der Fischerhauserstrasse in der Stadt Schaffhausen selbst in den Rhein.

Am Freitagnachmittag meldete sich kurz nach 14 Uhr eine 39-Jährige bei der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale der Schaffhauser Polizei. Ihrem Vater sei beim Spielen mit Kindern das Handy bei der Fischerhäuserstrasse in der Stadt Schaffhausen in den Rhein gefallen.

Unfreiwilliger Schwumm bei Regenwetter

Die Polizei schreibt in ihrer Mitteilung, dass die ausgerückten Polizisten versucht hätten, das Handy mit einem Korb und einem Seil aus dem See zu fischen. «Als dies nicht zum Erfolg führte, begab sich einer der Polizisten in den Rhein», heisst es in der Meldung weiter. Es habe zu diesem Zeitpunkt Regenwetter geherrscht und der Rhein habe eine Temperatur von sieben Grad gehabt.