Chamoson: Autobahn wegen technischer Messungen zu Todes-Unfall gesperrt

Der Unfall bei Chamoson im Kanton Wallis ereignete sich in der Nacht auf den 6. Juli.

Am 6. Juli starb eine Frau auf der Autobahn A9 bei Chamoson VS bei einem Autounfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Wallis eröffneten daraufhin eine Untersuchung zum Vorfall. Diese macht nun eine erneute Streckensperrung notwendig, wie die Polizei am Montag mitteilte.