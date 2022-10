Saint-Julien-en-Genevois : Weil er an Zapfsäule überholt – Franzose sticht Schweizer (33) nieder

Am Mittwoch wurde in Saint-Julien-en-Genevois in der Nähe der Schweizer Grenze ein 33-jähriger Schweizer an einer Tankstelle niedergestochen, wie France Bleu berichtet. Der Schweizer soll zuvor die Warteschlage vor der Tankstelle überholt haben. Beim Zeitpunkt der Attacke befanden sich seine zwei Kinder im Auto.