Raststätte Grauholz: Mann erfindet aus Angst vor Chef einen Überfall

Den Beamten tischte er am Telefon eine Geschichte auf. Er sei überfallen und mit einem Messer verletzt worden. Nur: Die Story war frei erfunden, wie einem rechtskräftigen Strafbefehl zu entnehmen ist, der 20 Minuten vorliegt.

Das Telefonat an die Polizei machte der Mann von der Haltestelle Grauholz aus.

Der Mann wurde nun per Strafbefehl rechtskräftig verurteilt. Wegen falschen Alarms und Irreführung der Rechtspflege muss er über 5000 Franken bezahlen.

Er sei mit einem Messer verletzt worden, sagte ein Lastwagenfahrer der Kantonspolizei Bern am Telefon.

Es war spät am Abend im Oktober 2021, als Benno R.* aus dem Kanton Wallis auf der Raststätte Grauholz , unweit der Stadt Bern, den Notruf wählte. Den Beamten tischte er am Telefon eine Geschichte auf. Er sei überfallen und mit einem Messer verletzt worden. Nur: Die Story war frei erfunden, wie einem rechtskräftigen Strafbefehl zu entnehmen ist, der 20 Minuten vorliegt.

Nach dem Notruf rückte eine Patrouille der Kantonspolizei Bern aus, zudem wurden eine Notärztin und Rettungssanitäter alarmiert. Am vermeintlichen Tatort trafen sie Benno R. an, der erzählte, er habe gesehen, wie mehrere Personen um seinen Lastwagen schlichen und sich daran zu schaffen machten. Er sei ausgestiegen und habe sie angesprochen.

Unverletzt trotz Attacke mit Messer

Daraufhin, so geht die erfundene Geschichte weiter, schlug ihm einer der Männer in den Bauch. «Vermutlich» habe dieser noch ein Messer in der Hand gehabt. Benno R. wies aber, wie die Einsatzkräfte feststellten, keinerlei Stichwunden auf und war vielmehr unverletzt.