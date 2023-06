Zug: Weil er den Toaster auf dem Herd stehen liess, musste er seinen Führerschein abgeben

In einer Wohnung in Zug brannte ein Toaster auf einem eingeschalteten Herd. (Symbolbild)

Die Einsatzzentrale der Freiwilligen Feuerwehr Zug erhielt am Donnerstagmittag die Meldung, dass Rauch aus einer Wohnung in der Weinbergstrasse in Zug stieg. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus und konnten den Brandherd in der Küche lokalisieren. Sie konnten das Feuer in kurzer Zeit löschen und die Wohnung vom Rauch befreien, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörde in einer Medienmitteilung kommuniziert.