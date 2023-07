Öffentlicher Verkehr: Weil er die Tür blockiert, wirft ihn der Chauffeur unsanft aus dem Bus

Hier wirft der Buschauffeur den jungen Mann aus dem Bus. Instagram: swissmeme_tv

Bustüre blockiert – darum gehts Ein Buschauffeur wirft einen jungen Fahrgast aus dem Bus, da er die Bustür für einen heraneilenden Freund blockierte.

Dürfen Fahrgäste die Türen des öffentlichen Verkehrs blockieren, um anderen zu helfen?

Das sagen die Verkehrsbetriebe.

Das ist passiert

Ein Video auf Instagram zeigt, wie ein VBZ-Buschauffeur sich im Fahrzeug einem jungen Mann nähert, ihn packt und aus dem Bus wirft. Als der verdutzte Fahrgast wieder in den Bus einsteigen will, schubst der Chauffeur den jungen Mann erneut aus dem Fahrzeug. Über dem Video steht: «Härtester Busfahrer der Schweiz».

Während die einen Instagram-Userinnen und -User kritisieren, dass die Szene kontextlos veröffentlicht wurde, kommentieren andere: «Lohnerhöhung, sofort» oder «Diese Aktion wundert mich nicht, bei all diesen ‹Saugoofen›, die es gibt». Ereignet haben sich diese Szenen am Dienstagnachmittag in Zürich. Auf welcher Strecke, ist nicht bekannt.

Das sagt der Fahrgast

Wie der junge Mann gegenüber 20 Minuten erklärt, habe er lediglich die Bustüre während rund 20 Sekunden blockiert. Dies tat er, damit ein Freund von ihm ebenfalls noch einsteigen konnte. Mit dieser Aktion verärgerte er den Busfahrer aber so sehr, dass der Angestellte der ATE Bus AG – eine Transportbeauftragte der VBZ – in die Situation eingriff und den jungen Mann bat, den Bus zu verlassen. Selbstreflektierend sagt der Fahrgast, dass dies auch okay gewesen sei, da er den Bus aufgehalten habe.

Nach der Zurechtweisung habe sich der Chauffeur ans Steuer zurückbegeben und der junge Mann stieg wieder in den Bus ein. Dann kam der Chauffeur jedoch zurück und wurde ruppig, wie auf dem Video zu sehen ist. Nach dem zweiten Rauswurf durfte der junge Fahrgast dann aber erneut in das Fahrzeug einsteigen und bis zu seiner Station fahren. Doch der Fahrgast liess die Aktion nicht auf sich sitzen, rief bei den VBZ an und erklärte den Vorfall. Denn aus seiner Sicht war das Verhalten des Chauffeurs unverhältnismässig.

Das sagen die VBZ

Über den Fall haben die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) Kenntnis. Genauer dazu äussern wollte sich die Medienstelle gegenüber 20 Minuten jedoch nicht. Lediglich schrieb die VBZ, dass sie betonen möchte, dass bei allen Mitarbeitern erwartet wird, dass sie jeden Kunden und jede Kundin korrekt und respektvoll behandeln. «Das gilt auch für Mitarbeitende der unterschiedlichen Transportbeauftragten, welche Fahrleistungen im Auftrag der VBZ erbringen, wie das hier der Fall ist. Wir tolerieren ein solches Verhalten nicht», so die VBZ.

Darf man die Türen beim öffentlichen Verkehr für heraneilende Passagiere blockieren?

Doch dürfen Fahrgäste die Türen für heraneilende Fahrgäste blockieren, damit sie den Zug, Tram oder Bus nicht verpassen? Wie mehrere Transportunternehmen gegenüber 20 Minuten schreiben, gibt es dafür keine Regeln. Grundsätzlich seien aber nur Fahrgäste zur Mitfahrt berechtigt, die zur Abfahrtszeit bei der Haltestelle sind und ein gültiges Billett haben. «Jedoch liegt es im Ermessen des Fahrpersonals, situativ zu entscheiden, ab wann eine Durchsage zur Freigabe der Türen sinnvoll ist», heisst es vonseiten der VBZ.

Es gehe dabei vor allem darum, dass Tram und Busse den Fahrplan einhalten können und die Fahrgäste nicht ihren Anschluss verpassen. Ob es bei der SBB eine Regel betreffend dem Aufhalten der Zugtüren gibt, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden – die SBB wollte sich dazu nicht äussern.

Ob es Konsequenzen für den energischen Buschauffeur hat, wollte die VBZ nicht kommunizieren.