Weil er «geil» war, konnte Nick Kyrgios nicht Tennis spielen

Der Tennisspieler Nick Kyrgios sorgt wieder einmal für Aufsehen neben dem Tennisplatz. Aktuell etwa mit einem intimen Geständnis in seinem Podcast «No Boundaries». So erzählt er, dass er lange Zeit von seiner Freundin getrennt gewesen sei und dadurch auch oftmals auf dem Tennisplatz «zu geil» war.



Kyrgios erklärt: «Bei meiner ersten Freundin war ich sechs Monate am Stück von ihr getrennt. Wenn du versuchst, auf höchstem Niveau zu spielen, fängst du an, jemanden emotional und körperlich zu vermissen. Das wird zur sexuellen Frustration!» Dies habe sogar dazu geführt, dass er an nichts anderes mehr habe denken können: «Ich stehe auf dem Platz und kann nicht spielen, weil ich ein bisschen geil bin, wenn Sie wissen, was ich meine.»