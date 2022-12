WM 2022: Weil er nicht spielte – wollte Ronaldo vor Duell mit der Nati abreisen?

Verband dementiert : Weil er nicht spielte – wollte Ronaldo vor Duell mit der Nati abreisen?

Der nächste Eklat rund um Portugal-Superstar Cristiano Ronaldo. CR7 wollte sogar von der WM abreisen, weil er nicht in der Startelf stand. Der Verband weist die Gerüchte zurück.

Ronaldo-Ersatz Goncalo Ramos trifft zum 1:0 gegen die Schweiz

Darum gehts Portugal fertigte die Nati im Achtelfinal 6:1 ab.

Cristiano Ronaldo sass bis zur 74. Minute auf der Bank.

Im Vorfeld wollte der Superstar die WM sogar verlassen.

Gleich mit 1:6 wurde die Nati im Achtelfinal von Portugal abgeschossen. Superstar Cristiano Ronaldo musste beim Torfestival während 74 Minuten von draussen zusehen. Nach seiner Einwechslung gelang dem 37-Jährigen auch kein Treffer mehr. Dass Portugals Rekordtorschütze überhaupt auf der Bank Platz nahm, war vor der Partie nicht ganz klar.

Denn die portugiesische Zeitung «A Bola» enthüllte, dass Ronaldo sogar aus Katar flüchten wollte, weil er nicht von Beginn an spielen durfte. Doch der portugiesische Verband dementierte am Donnerstag diese Gerüchte. Der Verband stellte klar, dass Ronaldo «zu keinem Zeitpunkt damit gedroht hat, die Nationalmannschaft in Katar zu verlassen», hiess es in einer Mitteilung. Nationaltrainer Fernando Santos soll Ronaldo demnach vor dem 6:1 gegen die Schweiz in einem «angespannten Gespräch» mitgeteilt haben, dass der Superstar zunächst auf der Bank sitzen werde.

Knatsch geht in die nächste Runde

Es war das erste Mal seit 2008, dass der Offensivspieler in einer Partie Portugals bei einem grossen Turnier nicht zur Anfangsformation gehörte. Es habe sich eine heftige Diskussion entwickelt, in deren Verlauf Ronaldo damit gedroht habe, Katar zu verlassen, berichtete «Record». Der 37-Jährige habe seine Meinung dann aber geändert. Doch in den Tagen nach der Viertelfinal-Quali gibt es weiterhin Diskussionen um den Superstar.

Denn Ronaldo sollte am Mittwoch mit den Ersatzspielern eine Trainingseinheit absolvieren. Doch darauf hatte der Superstürmer keine Lust. Er wollte mit den Stammspielern in den Fitnessraum. Und der fünffache Ballon-d’or-Gewinner bekam seinen Willen. Der Verband bestätigte, dass er mit den Stammspielern eine Erholungseinheit absolvierte. Portugal trifft am Samstag im Viertelfinal auf das Überraschungsteam aus Marokko. Ob Ronaldo gegen die Nordafrikaner von Beginn an ran darf, wird sich zeigen.

Dein tägliches WM-Update Verpasse keine Neuigkeiten zur WM 2022 in Katar und erhalte täglich ein WM-Update mit allen News von vor Ort sowie zur Schweizer Nationalmannschaft – direkt von unseren Reportern aus Doha in dein Postfach.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.