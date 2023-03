Bern: Sex-Arbeiterin klaut Freier das iPhone

Das Treffen zwischen einer Berner Sexarbeiterin und ihrem Kunden mündete in ein juristisches Verfahren. Als sich die gebürtige Kamerunerin im Juni 2022 in die Wohnung des Mannes in Bümpliz begab, vereinbarten die beiden für ihre sexuelle Leistung 150 Franken. Nach dem vollzogenen Geschlechtsverkehr wollte der 50-Jährige allerdings nichts mehr davon wissen und konnte ihr lediglich 50 Franken entrichten.