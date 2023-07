Philippinen werben mit Bildern aus der Schweiz

Die neue Tourismuskampagne für die Philippinen ist ein Riesenflop : Als der fast 796’000 Franken teure Werbeclip «Love the Philippines» am 27. Juni präsentiert wurde, bemerkte das Tourismusbüro , dass die Macher des Videos Archivbilder aus anderen Ländern verwendet hatten – darunter aus der Schweiz.

Verantwortlich für den peinlichen Fauxpas ist laut dem Ministerium die örtliche PR-Agentur DDB Philippines. Das Tourismusministerium zeigte sich am Montag «empört und zutiefst enttäuscht». Der Vertrag mit der Agentur sei gekündigt worden, schreibt «The Guardian». Die Werbeagentur entschuldigte sich mittlerweile für die «höchst unangemessenen» Bilder. Die Verwendung von ausländischem Filmmaterial in einer Werbekampagne für die Philippinen stehe im Widerspruch zu den Zielen des Ministeriums, hiess es.

Bilder aus Bali, Brasilien und der Schweiz

Das knapp zwei Minuten lange Video zeigt Reisterrassen aus Ubud auf der indonesischen Touristeninsel Bali, eine Silhouette eines Fischers in Thailand, die Landebahn eines Flughafens in der Schweiz und Sanddünen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Cumbuco im Nordosten Brasiliens.