Nach Störaktion im Tanzhaus: «Weil es Pädos sind» – Zürcher EDU-Partei likt Anti-Dragqueen-Tweet 

Am Sonntag vor einer Woche stürmten rechtsradikale Mitglieder der Gruppierung «Junge Tat» die «Drag Story Time». Dabei handelt es sich um eine Veranstaltungsreihe im Zürcher Tanzhaus, bei der Drag-Künstlerinnen und -Künstler Drei- bis Zehnjährigen Kindergeschichten vorlesen. Mit dem Angebot will das Tanzhaus Diversität, Inklusion und Toleranz fördern und zu einem offenen Diskurs über Geschlechteridentitäten und Rollenvorbilder anregen. Das Tanzhaus hat aufgrund der Sabotage-Aktion Anzeige gegen die «Junge Tat» erstattet.

Auf Twitter kam es im Anschluss an die Randale-Aktion der Neonazis zu hitzigen Diskussionen. Thomas Sutter, Co-Präsident der SP im Kreis 5, schrieb, dass es beängstigend sei, dass «Neonazis einen Anlass für Kinder mit Fackeln störten» und der Aufschrei ausgeblieben sei. Ein anderer User will die Erklärung dafür kennen: «Weil es Pädos sind. Warum erwachsene Männer in Frauenkleidern Kindern Geschichten erzählen müssen, ist nur so erklärbar. In den USA, wo dies schon lange gemacht wird, zeigt sich, dass viele verurteilte Sexualstraftäter sind.» Der Tweet wird von zwei Accounts gelikt, unter anderem auch vom offiziellen Twitter-Konto der Zürcher EDU (Eidgenössisch-Demokratische Union).