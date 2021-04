Frage von Miro (32) an Doktor Sex:

Meine Partnerin wusste es fast von Anfang an. Vor einem Monat habe ich aufgehört, aber nun zieht meine Frau plötzlich Konsequenzen und will keinen Sex mehr mit mir. Sie habe das Vertrauen in mich verloren und könne nicht einfach so tun, als wäre nichts geschehen. Während ich konsumierte, hatten wir aber Sex.