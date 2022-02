«Weil ich einer Fetisch-Seite folge, galt ich für die Firma als Risiko»

Es seien ihm Dinge unterstellt und so breitgetreten worden, dass er kündigte.

Nach der Auswertung des Hintergrund-Checks folgte jedoch eine unschöne Überraschung. B. wurde für das Projekt abgelehnt, da er – laut Bericht, der 20 Minuten vorliegt – «ein Reputationsrisiko» für die Grossbank darstelle. Dies, obwohl er weder im Straf-, noch im Betreibungsregister eingetragen sei. «Sie haben herausgefunden, dass ich schwul bin und auch mal eine Schwulensauna besucht habe», sagt B. Er folge auf Facebook auch einer Fetischseite, was ebenfalls im Bericht aufgeführt worden sei.

«Ich bin immer noch stocksauer»

«Es wurden mir Dinge unterstellt, die nicht stimmen. Die haben sich einfach kreuz und quer etwas zusammengesucht», sagt B. weiter. Die Auswertung der Berichte sei dann vor der ganzen Firma präsentiert worden. «Einer der Mitarbeiter mobbte mich deswegen. Die ganze Sache wurde in der Firma so breit getreten, dass ich mich genötigt sah, zu kündigen.» Der 43-Jährige habe nach dem Social Media-Check nur noch belanglose Arbeiten zugewiesen bekommen.

«Es ist eine Schweinerei, wenn Leute durch solche Hintergrund-Checks zwangsgeoutet werden», sagt B. Die ganze Sache sei jetzt anderthalb Jahre her, doch es beschäftige ihn immer noch. «Ich war und bin noch immer stocksauer», sagt B. Den Namen der Firma will er nicht nennen, da sein Ex-Arbeitgeber die Checks habe durchführen lassen müssen, um das Projekt zu bekommen. «Ich bin nicht auf die Firma wütend, sondern auf diese Hintergrund-Checks und das Prinzip dahinter.»

Stigma durch Partybilder?

Kritik an solchen Hintergrund-Checks übt auch Roman Heggli, Geschäftsleiter der Schweizer Dachorganisation der schwulen und bisexuellen Männer Pink Cross. «Ich finde das sehr schwierig und problematisch. Was jemand in seiner Freizeit macht, soll dem Arbeitgeber egal sein.» Das Teilen von Partybildern oder expliziten Fotos dürfe nicht zu Stigmatisierungen führen, sagt Heggli. «Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, solche Inhalte auf seinem Profil zu teilen.»