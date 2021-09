Keine Teilzeitjobs für Männer - «Weil ich nicht weniger arbeiten darf, muss mein Baby extern betreut werden»

So geht es auch 20-Minuten-Lesern: Leser Angel möchte für seine Tochter auf 80 Prozent reduzieren, darf das aber vonseiten des Arbeitgebers nicht. (Symbolbild)

Geht es um Teilzeitjobs, werden Männer in der Schweiz benachteiligt.

In der Schweiz arbeiten nur 18 Prozent der Männer Teilzeit. Das liegt nicht nur daran, dass Männer seltener eine Teilzeitanstellung suchen: Unternehmen benachteiligen Männer , die einen Teilzeitjob suchen, wie eine Analyse der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) zeigt.

«Ein Papa-Tag wäre so gut gewesen»

Stevan, 36: «Wir sind eine junge Familie mit einem Kind. Die Idee war, dass ich 80 Prozent arbeite und meine Frau 60 Prozent. Dabei hätten wir sogar die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass ich bei 100 Prozent bleibe und meine Partnerin 40 Prozent arbeitet. Beide Vorschläge wurden durch die langjährigen Arbeitgeber abgelehnt. Jetzt müssen meine Frau und ich unser Baby drei Tage in der Woche extern betreuen lassen. Zum Glück haben wir eine Familie, die uns hilft. Aber ein Papa-Tag wäre so gut gewesen!»