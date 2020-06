Polizeimeldungen Ostschweiz

Weil Lenkerin (48) am Handy war, ist dieses Auto nun schrottreif

In Bühler AR kam es am Donnerstagabend zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Grund dafür war, dass sich eine Lenkerin vom Handy ablenken liess. Beide involvierten Personen wurden dabei leicht verletzt.

Steinach SG, 10.06.2020: Am Mittwochnachmitag kam es auf der Wiedenstrasse in Steinach zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Velo. Ein 11-jähriger Velofahrer übersah beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto.

Bühler AR, 11.06.2020: Eine 48-jährige Automobilistin fuhr von Teufen kommend in Richtung Gais. Im Bereich Scheienhaus liess sich die Lenkerin durch ihr Handy ablenken, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Automobilistin und der Lenker des entgegenkommenden Personenwagens zogen sich beide leichte Verletzungen zu.

