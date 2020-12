1 / 3 Martina Hingis wird vom SRF übergangen. Grund dafür ist ein Dopingfall, der schon mehrere Jahre zurückliegt. Foto: Getty Images Hingis war sehr erfolgreich. Sie war die jüngste Nummer 1 im Frauentennis und insgesamt 209 Wochen an der Spitze. Sie gewann fünf Grand-Slam-Titel im Einzel, 13 im Doppel und 7 im Mixed. Foto: Peter Klaunzer (Keystone) Verheiratet ist die 40-Jährige glücklich mit Harald Leemann. Foto: Imago

Am 13. Dezember sendet das SRF die «Sport Awards» in unsere Wohnstuben. Dann werden «die Besten aus 70 Jahren» geehrt. Aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr verzichtet das Schweizer Fernsehen nämlich auf die «Sport Awards» wie der Zuschauer und die Zuschauerin sie traditionell kennen. Anstelle der herausragendsten Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2020 werden in der TV-Show die besten Athleten der letzten 70 Jahre gekürt.

Nominiert sind bei den Männern Simon Ammann (Skispringen), Dario Cologna (Langlauf), Roger Federer (Tennis), Werner Günthör (Leichtathletik), Bernhard Russi (Ski alpin) und Pirmin Zurbriggen (Ski alpin). Denise Biellmann (Eiskunstlauf), Ariella Käslin (Kunstturnen), Lise-Marie Morerod (Ski alpin), Simone Niggli-Luder (Orientierungslauf), Erika Reymond-Hess (Ski alpin) und Vreni Schneider (Ski alpin) sind es bei den Frauen.

Die Liste klingt vollständig. Sie ist es aber nicht. Die weltweit bekannteste Schweizer Sportlerin ist nicht dabei: Martina Hingis. Hingis war die jüngste Nummer 1 im Frauentennis und insgesamt 209 Wochen an der Spitze. Sie gewann fünf Grand-Slam-Titel im Einzel, 13 im Doppel und 7 im Mixed. An den Olympischen Spielen in Rio 2016 gewann sie zudem noch die Silbermedaille im Doppel mit Timea Bacsinszky.

All diese Triumphe und Erfolge reichen aber nicht, um den Titel «die Beste aus 70 Jahren» zu erhalten. Der Grund: Die zweijährige Dopingsperre, die Hingis wegen Kokain-Konsums 2007 absitzen musste.

Der Entscheid scheint kurios

Ralph Stöckli, der Schweizer Olympiachef, der zum Wahlgremium gehört, erklärte gegenüber dem «Tagesanzeiger» (kostenpflichtig): «Wir haben 2018 einen Ethikzusatz ins Wahlreglement der Sports Awards aufgenommen. Für die besondere Wahl dieses Jahres wandten wir diesen so an, dass Sportlerinnen und Sportler nicht zur Auswahl stehen, die in ihrer Karriere wegen Dopingvergehen gesperrt wurden. Schweren Herzens, was Martina Hingis betrifft. Im Wissen darum, was sie alles erreicht hat für den Schweizer Sport.»

Der Entscheid, der ist bitter für die 40-Jährige Schweizerin. Und er mutet auch ein wenig willkürlich an. So wurde Hingis 2015 und 2017 für die Schweizer Sportlerin des Jahres nominiert, 2016 mit Bacsinszky für das Team des Jahres. Bei diesen Nominationen kümmerte ihr Kokain-Fehltritt noch niemanden.