Sexflaute wie bei Sänger Robbie Williams: Betroffene berichten von ihren Beziehungen

«Meine Frau will seit fast 20 Jahren keinen Sex mehr», sagt N.* (50). Seit vier Jahren habe er eine Freundin: «Sie hat gerne Sex, will aber keine Beziehung. Das passt also perfekt für mich.» (Symbolbild)

Sänger Robbie Williams (49) und seine Ehefrau Ayda Field (43) gewähren in einem Interview ehrliche Einblicke in ihre Beziehung: Das Paar spricht darin über seine Sexflaute. Grund ist die fehlende Libido des Sängers. 20 Minuten hat mit mehreren Personen gesprochen, denen es ähnlich geht. Eine Leserin berichtet: «Mein Partner und ich haben seit etwa drei Jahren keinen Sex mehr.» Der Grund dafür sei, dass sie wegen psychischer Probleme keine Libido mehr habe. «Ich habe das Glück, dass mich mein Partner sehr unterstützt, Geduld mit mir hat und keinen Sex braucht, um in unserer Beziehung glücklich zu sein», so die Frau.