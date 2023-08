Weil niemand mehr im Hotel war, löste Berner Feueralarm aus

Es war 5.54 Uhr morgens und windig, zudem war es unter Null Grad – doch die Reception des Business-Hotels in Effretikon war zu dieser Zeit am 29. Januar dieses Jahres längst nicht mehr besetzt. Weil er auch noch seinen Zutrittscode vergessen hatte, stand ein 42 Jahre alter Berner also vor verschlossener Tür. Da kam ihm der «rettende» Geistesblitz, wie die «Neue Zürcher Zeitung» berichtet: Die Feuerwehr, dein Freund und Helfer, würde ihm sicherlich behilflich sein. Kurzerhand löste er also von Hand den Feueralarm aus und wartete auf die Retter.