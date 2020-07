vor 10min

Amden SG

Weil Parkplätze besetzt wurden, gibt es neu einen Campingplatz

In der Ostschweiz hat ein temporärer Pop-up-Campingplatz eröffnet. Ein Parkplatz direkt am Walensee soll so von Campern entlastet werden. Dort ist die Situation ausgeufert.

von Michel Eggimann

Darum gehts In Amden hat ein temporärer Campingplatz eröffnet.

Zuvor ist die Situation mit Campern auf einem Parkplatz am See ausgeufert.

Der Pop-up-Campingplatz ist bis Mitte Oktober offen.

Campieren ist dieses Jahr in der Schweiz angesagt. Viele Campingplätze sind sehr gut gebucht, oft sogar komplett voll. Wie es von Amden & Weesen Tourismus heisst, nimmt deswegen das wilde Campieren zu. Dies könne zu Konflikten führen, vor allem an Orten, wo keine Infrastruktureinrichtungen wie z.B. sanitäre Anlagen vorhanden sind.

«Auch bei uns selbst ist die Situation ausgeufert», sagt Thomas Exposito, Geschäftsführer von Amden & Weesen Tourismus. Der Parkplatz unten am Walensee sei bei Campern sehr beliebt und in letzter Zeit sei nicht mehr alles in geordneten Bahnen gelaufen.

Der Bergführer und Unternehmer Richard Bolt hatte deshalb die Idee, im Sommer 2020 für drei Monate, von Mitte Juli bis Mitte Oktober, einen temporären Campingplatz einzurichten, wie es am Montag in einer Mitteilung heisst. Der Gemeinderat Amden hat ihm, im Einverständnis mit den Besitzern der umliegenden Liegenschaften, die entsprechenden Ausnahmebewilligungen erteilt.

Vom See hoch ins Dorf bringen

Exposito meint weiter: «Die Idee von einem Pop-up-Campingplatz in Amden gab es schon länger. Wir haben nun die Chance ergriffen und die Idee schnell umgesetzt.» Denn so könne man die hohe Nachfrage decken und gleichzeitig hofft man, dass sich die Lage auf dem Parkplatz am See entspannt. Exposito glaubt nicht, dass alle Camper auf den neuen Campingplatz ausweichen wollen. Das verstehe er auch, denn der Platz am Wasser sei ja auch schön. Trotzdem werde mit dem Anbringen von Flyern an den geparkten Wohnmobilen auf das neue Angebot aufmerksam gemacht.

Die Gäste sollen sich auf dem temporären Camping am Waldrand im Gebiet Arvenbüel wie in der Natur fühlen. In der Umgebung sind viele Outdoor-Aktivitäten wie Schwimmen, Wandern oder Biken möglich. Zudem hat es viele Berggipfel. Der Campingplatz liegt auf 1272 Metern über Meer, bietet Platz für 35 Wohnmobile und verfügt über eine Wiese für Zelte. Offen ist er bis Mitte Oktober.