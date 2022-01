Corona-Mutationen : Weil sich Omikron so rasant verbreitet, steigt Gefahr für neue Virusvarianten

Weltweit grassiert die Omikron-Variante. Länder wie die USA und Grossbritannien verzeichnen Rekordansteckungszahlen. Dadurch steigt auch die Gefahr für die Entstehung neuer Corona-Varianten.

1 / 6 Viele Länder der Welt verzeichnen aktuell rekordhohe Ansteckungszahlen. 20min/François Melillo Obwohl Omikron in individuellen Fällen wohl weniger tödlich ist als Delta, geht durch die vielen Fälle trotzdem eine hohe Gefahr davon aus. REUTERS Durch die vielen Infektionen steigt auch die Gefahr der Entstehung neuer Varianten. 20min/François Melillo

Darum gehts Das Risiko eines Spitalaufenthalts bei einer Omikron-Infektion ist im einzelnen Fall wahrscheinlich gering.

Wegen der hohen Ansteckungsrate geht jedoch trotzdem eine grosse Gefahr von der Variante aus, denn auch die Gefahr der Entstehung neuer Varianten steigt dadurch.

Viele Länder verzeichnen aktuell rekordhohe Ansteckungszahlen und reagieren darauf mit mitunter harten Massnahmen.

Angesichts der weltweit grassierenden Omikron-Variante des Coronavirus hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor der Entstehung noch gefährlicherer Virusvarianten gewarnt. «Wir befinden uns in einer sehr gefährlichen Phase», sagte die WHO-Notfallexpertin Catherine Smallwood der Nachrichtenagentur AFP. Israel meldete am Mittwoch einen neuen Höchststand an Corona-Neuinfektionen. Hongkong verhängte ein Landeverbot für Flugzeuge aus acht Ländern mit massiv steigenden Infektionszahlen wie die USA und Grossbritannien.

Je stärker sich Omikron ausbreite und vermehre, «desto wahrscheinlicher ist es, dass es eine neue Variante hervorbringt», sagte WHO-Expertin Smallwood im AFP-Interview. Derzeit befinde sich die Welt in einer «sehr gefährlichen Phase»: «Wir beobachten sehr stark steigende Infektionsraten in Westeuropa, deren Auswirkungen noch nicht ganz klar sind», erläuterte Smallwood.

Grosse Gefahr wegen starker Ausbreitung

Zwar sei das Risiko eines Krankenhausaufenthalts bei einer Omikron-Infektion «individuell betrachtet» wahrscheinlich geringer als bei der bisher vorherrschenden Delta-Variante, sagte Smallwood. Allerdings gehe von Omikron wegen seiner starken Ausbreitung insgesamt womöglich eine grössere Gefahr aus.

«Bei einem starken Anstieg der Fallzahlen gibt es wahrscheinlich sehr viel mehr Menschen, die schwer erkranken, ins Krankenhaus müssen oder möglicherweise sterben werden», sagte Smallwood. Die Expertin verwies auf den extremen Anstieg der Infektionsfälle in Europa, der auch gut ausgestattete und moderne Gesundheitssysteme vor «echte Probleme» stelle.

Rekord-Fallzahlen in Grossbritannien, den USA und Frankreich

In den vergangenen Tagen hatten Grossbritannien, die USA und Frankreich Rekord-Fallzahlen registriert. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron sagte in einem Zeitungsinterview, er werde nicht gegen Corona geimpfte Bürger «bis zum bitteren Ende nerven», indem er ihren «Zugang zu den Aktivitäten des sozialen Lebens» so

+3weit wie möglich einschränke.

Am Mittwoch meldete Israel einen neuen Corona-Rekord. Laut Gesundheitsministerium wurden binnen 24 Stunden 11’978 Ansteckungen nachgewiesen. Argentinien registrierte am Dienstag (Ortszeit) ein neues Allzeithoch der täglichen Neuansteckungen von mehr als 81’000 Fällen.

Weiterhin harter Lockdown-Kurs in China

Im ostchinesischen Zhengzhou ordnete die Stadtverwaltung verpflichtende Corona-Tests für fast alle 13 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen an. Damit reagierten die Behörden auf den Nachweis von elf Corona-Infektionen in den vergangenen Tagen, denen bereits ein Lockdown in acht Wohnvierteln mit zehntausenden Einwohnern und Einwohnerinnen folgte.

Zuvor war bereits für die 13-Millionen-Einwohner-Stadt Xi’an wegen mehrerer Corona-Fälle ein Lockdown angeordnet worden. Die Zahl der Neuinfektionen fiel dort am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit Wochen. Der Ausbruch in Xi’an sei «unter Kontrolle gebracht» worden, hiess es. Ein Lockdown galt wegen der Entdeckung von drei symptomfreien Corona-Infektionen weiterhin in der Eine-Million-Einwohner-Stadt Yuzhou.

China vor Olympischen Winterspielen unter Druck

Mit rigiden Massnahmen wie Grenzschliessungen, der Abriegelung ganzer Millionenstädte und Massentests hatte China nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie Ende 2019 das Infektionsgeschehen weitgehend unter Kontrolle gebracht. Verglichen mit anderen Ländern ist die Zahl der Neuinfektionen in der Volksrepublik sehr gering. Sie befindet sich derzeit allerdings auf dem höchsten Stand seit März 2020. Weniger als einen Monat vor den Olympischen Winterspielen in Peking bringt dies die chinesischen Behörden unter Druck.

Hongkong erliess im Kampf gegen Omikron neue Beschränkungen. Flüge aus acht Ländern, darunter Grossbritannien, Frankreich und die USA, dürfen ab Samstag zwei Wochen lang nicht mehr in der chinesischen Sonderverwaltungszone landen. Ausserdem wurden Kreuzfahrten untersagt und ein Schiff mit 3700 Menschen an Bord wegen Kontakten zu Omikron-Infizierten zurück in den Hafen beordert.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!