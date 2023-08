Dolomiten: Wandergruppe trug falsche Schuhe – Rettung per Helikopter

Am italienischen Feiertag Ferragosto zog es eine Gruppe junger Leute in die Berge – allerdings mit komplett falschem Schuhwerk. Irgendwann ging es dann weder vor noch zurück.

Vom Rifugio Pussa in den friaulischen Dolomiten startete die Vierergruppe ihre Wanderung. Sie liegt auf 946 Metern Höhe. Eigentlich wollte die Gruppe einen Rundweg gehen, der sie auch am Monte Rua vorbeigeführt hätte. Die Gruppe war aber komplett falsch ausgerüstet: Mit ihren Sandalen fanden sie auf 2000 Metern keinen Halt.

Darum gehts Eine Gruppe italienischer Touristen war an Ferragosto in den Dolomiten unterwegs.

Ihr ungeeignetes Schuhwerk sollte ihnen auf 2000 Metern aber Probleme bereiten.

Irgendwann mussten die vier die Bergrettung rufen, da es weder vor noch zurück für sie ging.

Man hätte es besser wissen können: Auf eine Bergwanderung begibt man sich nur mit dafür geeignetem Schuhwerk – am besten mit speziellen Wanderschuhen, mindestens aber mit Turnschuhen mit einigermassen vernünftigem Profil.

Umso schwerer nachzuvollziehen ist es, was vier junge Leute am italienischen Feiertag Ferragosto in den friaulischen Dolomiten taten: Sie waren mit ihren Strandschuhen aus Gummi auf einem hochalpinen Wanderweg unterwegs – und mussten irgendwann per Helikopter gerettet werden.

Die Gruppe, bestehend aus zwei Männern und zwei Frauen im Alter zwischen 29 und 33 Jahren und einem Hund, startete morgens vom Rifugio Pussa aus. Sie wollten eigentlich einen Rundwanderweg am Monte Rua und am Biwak «Casera Pramaggiore» entlang machen, der wieder am Rifugio Pussa endete.

Die Dunkelheit brach schon ein

Auf 2000 Metern Höhe kamen sie allerdings an eine Stelle, die wegen eines Erdrutschs nur schwer zu passieren war. Mehrfach versuchten sie die Querung, blieben aber erfolglos. Mit ihren Sandalen fanden sie einfach keinen Halt auf dem gerölligen Untergrund.

Auch zurück konnte die Vierergruppe nicht – denn es wurde bereits dunkel, und sie waren am Scheitelpunkt des Rundwegs angekommen. Es blieb ihnen also nichts anderes übrig, als die Bergrettung zu rufen – die dann auch umgehend kam. Um 18.30 Uhr begann der Einsatz, der ganze zwei Stunden in Anspruch nehmen sollte.

Ein Helikopter brachte medizinisches Personal sowie eine Spezialeinsatzkraft der Bergrettung zu der Stelle, an der sich die vier befanden. Wegen des zur Gruppe gehörenden Hundes war spezielles Gerät vonnöten, um auch ihn sicher zu bergen. Alle fünf wurden angeschirrt und dann ins Tal nach Forni di Sopra zurückgebracht.

