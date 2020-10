Donald Trump : «Werde meine Zeit nicht mit einer virtuellen Debatte verschwenden»

Die nächste Fernsehdebatte zwischen Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden hätte virtuell über die Bühne gehen sollen. Der Präsident will darauf aber verzichten.

US-Präsident Donald Trump will wegen einer Änderung des Formats am zweiten TV-Duell gegen seinen Herausforderer Joe Biden nicht teilnehmen.

Der Wechsel zu einem virtuellen Format sei «inakzeptabel», sagte Trump am Donnerstag im Fernsehsender Fox Business. «Ich werde meine Zeit nicht mit einer virtuellen Debatte verschwenden.» Eigentlich soll das Duell am Donnerstagabend kommende Woche (Freitag MESZ) über die Bühne gehen.

Eric Trump, der Sohn des Präsidenten, hat sich auf Twitter zu dem Plan einer virtuellen Debatte geäussert. «Biden läuft beim Gedanken an eine virtuelle Debatte schon das Wasser im Mund zusammen. Dann kann er 12 Teleprompter und 14 Kampagnen-Mitarbeiter aufstellen, die ihm Redenotizen in die Kamera halten.»

Unmittelbar zuvor hatte die zuständige unabhängige Kommission CPD angekündigt, die Debatte werde aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht als persönliches Gegenüber stattfinden. Die beiden Kandidaten sollten demnach an unterschiedlichen Orten auftreten und online zusammengeschaltet werden. Moderator und Gäste hingegen sollten wie geplant in Miami im Bundesstaat Florida zusammenkommen.

Ist Trump kränker als es scheint?

Dass Trump nicht an der TV-Debatte teilnehmen will, könnte laut dem Politologen Thomas Jäger von der Universität Köln ein Hinweis darauf sein, dass Trump kränker sein könnte, als es öffentlich erscheint. «Dafür würde den Erfahrungen entsprechen, die mit früheren Präsidenten gemacht wurden. Sie wollten – ebenso wie Trump – gesund und vital auftreten, später wurde dann bekannt, dass sie krank und teilweise desorientiert waren.»

Trump an Covid-19 erkrankt und wurde drei Tage in einem Militärkrankenhaus behandelt. Er kehrte am Montag ins Weisse Haus zurück. In dem Interview am Donnerstag sagte er, er fühle sich wieder «perfekt» und könne es kaum erwarten, wieder voll in den Wahlkampf einzusteigen. Er gehe davon aus, nicht mehr ansteckend zu sein.