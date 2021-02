Unterstützung aus der Schweiz : Weil Vor-Ort-Hilfe nicht möglich ist, zeichnet er ein Kinderbuch

Eigentlich wollte ein Berner Pädagoge bei einem Kinderhilfswerk in Uganda tatkräftig mit anpacken. Weil das wegen Corona derzeit nicht möglich ist, versucht er auf andere Weise zu helfen.

Der Berner Pädagoge David Weidner will ein Kinderbuch herausbringen, um mit dem Erlös ein Hilfsprojekt in Uganda zu unterstützen.

Obwohl die ostafrikanische Republik Uganda seit geraumer Zeit wirtschaftliche Fortschritte macht, leben viele Menschen noch immer in Armut. Besonders den jungen Ugander fehlt es oftmals an Perspektiven. «Heranwachsende ohne Ausbildung leben im ärmlichen Verhältnissen, viele werden alkoholabhängig», weiss David Weidner. In Zusammenarbeit mit der Organisation Africa Rise Project will der 30-jährige Berner dem entgegenwirken: «Das Projekt ermöglicht jungen Leuten aus Uganda, eine handwerkliche Berufsausbildung zu absolvieren. Dies gibt ihnen eine Perspektive.» So könnten sie sich selbstständig machen und aus eigenem Antrieb zu Geld kommen.