Wein aus dem Karton ist ökologischer als aus der Flasche

Es gibt zwar bereits jetzt Wein aus Kartonverpackungen, doch die grosse Mehrheit wird in Glasflaschen abgefüllt.

Aus ökologischer Sicht sollten wir Wein aus Kartonverpackungen oder PET-Flaschen trinken. Das zeigt eine Analyse des CO₂-Fussabdrucks, wie die «SonntagsZeitung» schreibt. Auch wenn die Glasflasche in der Recyclingsammelstelle landet, schneidet Wein in der Kartonverpackung aus ökologischer Sicht deutlich besser ab. Das zeigen Analysen von Denner. Der Discounter analysiert in Zusammenarbeit mit Expertinnen der ETH Zürich die Verpackungen sämtlicher Produkte.