Emotionen im Job: Darum zeigen Schweizer bei der Arbeit keine Gefühle

Darum gehts Wer seine Emotionen im Job verdränge, werde längerfristig gesundheitliche Schäden davonziehen, sagt Sabrina Schell, Professorin am Institut New Work der BFH Wirtschaft für neue Arbeits- und Organisationsformen.

Sozial- und Wirtschaftspsychologe Christian Fichter spricht sich hingegen klar dagegen aus, emotionales Verhalten am Arbeitsplatz zu fördern.

Auf Tiktok zeigen sich Userinnen und User bei der Arbeit in schalldichten Räumen, wie sie schreien und ihren Emotionen freien Lauf lassen. «So einen Panic Room brauchen alle Mitarbeitenden», heisst es unter anderem in den Kommentaren. In den meisten Fällen dürfte es sich um Spass handeln, denn die sogenannten Panic Rooms in den Videos sind Bürokabinen, wie man sie in Grossraumbüros kennt. Nichtsdestotrotz seien Emotionen am Arbeitsplatz ein wichtiges Thema und das Unterdrücken der Gefühle könne der Psyche schaden, sagt Sabrina Schell, Professorin am Institut New Work der BFH Wirtschaft für neue Arbeits- und Organisationsformen.

Frau Schell, warum sind Emotionen am Arbeitsplatz wichtig?

Jeder Mensch hat Emotionen und kann diese nicht einfach mal für acht Stunden am Tag ausschalten. Wer dauernd seine Emotionen unterdrückt, steht unter Stress. Neben Motivationsproblemen, gemindertem Selbstvertrauen und depressiven Episoden kann es langfristig auch zu physischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Problemen, Bluthochdruck und Magengeschwüren kommen. Emotionen können wertvolle Informationen liefern. Indem wir bewusst unsere Gefühle wahrnehmen, merken wir schnell, ob und vielleicht auch warum wir beispielsweise in einer Situation überfordert sind, und können so schneller reagieren.

Warum gelten Emotionen im beruflichen Umfeld als unprofessionell?

Das hat mit unserer Sozialisation zu tun. Uns wurde beigebracht, dass das Zulassen von Emotionen am Arbeitsplatz negativ und unprofessionell ist. Wir Schweizerinnen und Schweizer wollen am Arbeitsplatz möglichst effizient und produktiv sein, Emotionen haben da keinen Platz, da sie uns ablenken könnten. So unterdrückt man seine Gefühle, statt sie offen zu zeigen. Besonders in der Pflege und im Bankensektor wird aus meiner Erfahrung weniger Wert auf ein offenes Miteinander gelegt. Arbeitnehmende stehen unter hohem Druck und müssen «einfach funktionieren». Positive Entwicklungen sieht man hingegen in der Pharmabranche und der Telekommunikation, wo der Mensch zunehmend ganzheitlich in den Mittelpunkt gerückt wird.

«Nur weil man Emotionen hat, muss man sie bei der Arbeit nicht ausleben» Christian Fichter, Sozial- und Wirtschaftspsychologe und Forschungsleiter der Kalaidos Fachhochschule, sieht das anders. Er spricht sich klar dagegen aus, emotionales Verhalten am Arbeitsplatz zu fördern. «Nur weil Menschen Emotionen haben, bedeutet das nicht, dass man sie im Arbeitsalltag auch ausleben sollte.» Wer seine Gefühle ausleben möchte, sollte dies deshalb lieber zu Hause tun. «Der Arbeitsplatz ist keine Wohlfühloase, sondern ernst, hoch-kompetitiv und mit Druck verbunden», sagt Fichter. «Sie ist kein Familienersatz, wo private Probleme behandelt werden müssen.» Wer dort zu viele Emotionen zeigt, gilt nach Meinung des Wirtschaftspsychologen häufig zu Recht als unprofessionell. «Die Arbeitsstelle verlangt rationale Vernunftentscheidungen und nicht ein Bauchgefühl.»

Darf man also auch mal weinen oder wütend werden?

Jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin soll seine oder ihre Emotionen stets frei äussern können. Dazu gehört mitzuteilen, was man gerade fühlt und wann eine individuelle Grenze überschritten wird. Wenn dabei die Tränen fliessen, sollte das in Ordnung sein. Sicher darf man auch mal lauter werden. Grenzüberschreitendes Verhalten wie Schreien oder Drohungen gehen aber zu weit. Statt auszurasten, sollte man besser versuchen, die eigenen Emotionen zu ordnen und diese den Mitarbeitenden frühzeitig mitzuteilen, indem man beispielsweise sagt: «Ich werde langsam wütend.»

Wie geht man mit den Emotionen der Arbeitskolleginnen und -kollegen am besten um?

Wenn man feststellt, dass es einer Kollegin oder einem Kollegen nicht gut geht, sollte man sich Zeit nehmen, dies anzusprechen und auch einmal private Angelegenheiten auszudiskutieren. Das gilt auch für die Chefin oder den Chef. Regelmässige Sonder-Meetings sind sinnvoll, in denen Gedanken und Gefühle rund um den Arbeitsalltag ausgetauscht werden können. Auch Team-Events, Ausflüge und Apéros können helfen, die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Mitarbeitenden aufzulockern und den Austausch über Emotionen zu normalisieren.

